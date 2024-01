Sicurezza sulle strade di Villa del Conte: controlli e pattugliamenti

L’iniziativa è nata sotto l’egida della Questura di Padova a seguito di un incontro avvenuto di recente tra il sindaco Antonella Argenti e il nuovo Questore Dott. Marco Odorisio, nel segno della sicurezza stradale. Per questo, nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio, le strade di Villa del Conte sono state interessate da un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato da personale della Polizia di Stato di Padova.

I pattugliamenti straordinari hanno come obiettivo, dunque, non solo quello di garantire la sicurezza delle strade, ma anche rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in momenti e luoghi strategici, contribuendo così a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. «Durante l’incontro con il questore Odorisio, che ringrazio, si è discusso in particolare della nuova programmazione della Questura – commenta il sindaco, Antonella Argenti –. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e far conoscere le reali necessità di sicurezza del nostro territorio partecipando così alla progettazione delle azioni che la Questura sta mettendo in atto nel territorio provinciale. Ringrazio la Questura di Padova, il Questore Dott. Marco Odorisio e la Polizia di Stato per l’attenzione che riservano alla nostra comunità e al nostro territorio.Una sinergia che vogliamo proseguire per il bene dei nostri cittadini e cittadine».

L’attività di controllo ha coinvolto 6 pattuglie con 12 uomini e donne della Polizia di Stato che hanno setacciato il nostro territorio dal tardo pomeriggio a notte fonda. «Al Questore sono state segnalate zone delicate del territorio – commenta l’assessore alla sicurezza, Davide Pastorello –, punti specifici che meritano maggiore attenzione per tentativi di furto, piuttosto che zone isolate o frequentate negli orari notturni. L’iniziativa mira a intensificare il presidio del territorio in orari che di solito non sono coperti dall’ordinaria attività della Polizia Locale dando così maggiore sicurezza a chi per diversi motivi si muove nelle ore notturne».