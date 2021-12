Controllo da remoto delle slot machine, il contrasto alla ludopatia attuato dalla polizia locale

Un nuovo servizio della polizia locale per contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo: tramite un’applicazione i vigili sapranno se le slot machine sono accese fuori dall’orario consentito.

Il problema

Il Veneto, purtroppo, presenta livelli di problematicita? elevata rispetto alla tematica del disturbo da gioco d’azzardo, con valori che superano la media nazionale. Il gioco d’azzardo patologico è una vera e propria malattia: chi ne soffre assume un comportamento persistente, ricorrente e pervasivo di gioco che coinvolge gli aspetti della vita personale, familiare e lavorativa dell’individuo. Come la dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche, questa patologia comporta problemi della sfera emotiva-affettiva-sessuale, disturbi da deficit dell’attenzione, fino a complicanze fisiche, come ipertensione, ulcera ed emicrania. L'Ulss 6 stima che vi siano all’incirca 11.750 giocatori patologici sul suo territorio.

Smart

Contro l'utilizzo irregolare di slot e videolottery nasce un nuovo servizio della polizia locale completamente dedicato al controllo degli apparecchi da gioco presenti nei dieci comuni della Federazione. Ad annunciarlo il comandate Antonio Paolocci. «Da gennaio sarà in funzione l'applicativo “Smart” che consente di verificare da remoto se gli apparecchi sono accesi oltre l'orario consentito”. Sono tre le fasce previste dalla Regione Veneto dove è previsto l’obbligo di interruzione del gioco d'azzardo: dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate); dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani); dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione). Questa è una tematica molto sentita dagli amministratori locali della Federazione. Lo scorso anno infatti tutti i sindaci hanno pubblicato un avviso rivolto alla cittadinanza dove informavano dell’obbligo di interruzione del gioco per tutti gli apparecchi automatici del tipo new slot, installati all’interno di sale giochi, esercizi pubblici e commerciali». Intanto i controlli della polizia locale sono iniziati da alcune settimane in diverse sale giochi, bar e locali pubblici. Tre attività sono state già sanzionate a Campodarsego, Loreggia e San Giorgio delle Pertiche, ognuna con una multa di 500 euro.