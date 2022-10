Fiamme nel garage: distrutte due moto parcheggiate all'interno

Incendio oggi 24 ottobre alle 4,30 del mattino. Le fiamme sono divampate in via Sottoprà a Solesino.

I fatti

Per cause ora al vaglio dei Vigili del fuoco di Este, il rogo ha interessato un garage in lamiera. I danni sono ingenti, ma non si registra alcun ferito. Il box andato completamente distrutto era adibito a ricovero attrezzi da giardinaggio. All'interno erano parcheggiate anche due moto che si sono ridotte ad un ammasso di cenere. Sulle cause che hanno provocato il rogo stanno ora indagando i pompieri. Dai primi riscontri è stata esclusa la matrice dolosa. Tutto sarebbe partito da un corto circuito all'impianto elettrico di uno dei mezzi parcheggiati all'interno. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono terminate quasi all'alba. L'attività dei pompieri è stata seguita in presa diretta da numerosi residenti che nel cuore della notte sono stati svegliati dai bagliori.