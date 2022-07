Lite tra stranieri, due carabinieri rimangono feriti

Notte di tensione a Solesino in piazza Giovanni XXIII e successivamente in ospedale a Schiavonia. E' successo tutto a cavallo tra il primo e il 2 luglio 2022. A scatenare la violenza, che ha portato al ferimento di due carabinieri, sono stati un ragazzo libico di 19 anni e un ventottenne marocchino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Piacenza d'Adige in collaborazione con i colleghi della Radiomobile di Este, i due stranieri hanno cominciato a litigare in strada. A surriscaldare gli animi ci ha pensato anche un evidente stato d'ebbrezza. A seguito di numerose segnalazioni sul luogo della baruffa sono intervenuti i militari dell'Arma e più mezzi del Sue, 118. Una volta giunti in ospedale a Schiavonia gli stranieri, per eludere il controllo dell'Arma hanno tentato di defilarsi. Ne è nata una contesa con i carabinieri e la conseguente denuncia in concorso per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.