Sottrae il Rolex a un turista, denunciata per furto

E' stata denunciata in stato di libertà una cittadina di origine rumena 29enne per furto ai danni di un 64enne turista austriaco.

Rolex

I carabinieri della Stazione di Montegrotto Terme, al termine di una breve attività investigativa hanno acquisito elementi a carico della donna, la quale dopo aver avvicinato un turista austriaco che in questi giorni è ospite di una struttura alberghiera, con la scusa di chiedere informazioni, lo abbracciava e gli sottraeva dal polso l’orologio Rolex, per poi darsi alla fuga. L’uomo, una volta accortosi del furto si è recato subito presso la caserma dei carabinieri di Montegrotto Terme, i quali poco dopo hanno rintracciato la cittadina rumena ma non il prezioso oggetto. La donna è stata denunciata per furto con destrezza all’Autorità Giudiziaria.