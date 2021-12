Alla vista della guardia di finanza scappa via: nascondeva dosi di marijuana

Appena ha visto i finanzieri con i cani antidroga ha fatto dietrofront e ha pedalato più veloce che poteva. Ma non abbastanza. Un uomo è stato arrestato.

L’arresto

Martedì 21 dicembre i finanzieri stavano pattugliando l’Arcella con le unità cinofile. Su corso Tre Venezie hanno notato un uomo in bicicletta che appena ha visto i militari in divisa ha cambiato direzione velocemente. Zigzagando all’interno di un parcheggio i finanzieri lo hanno bloccato. I cani hanno subito sentito un odore familiare e infatti l’uomo aveva quasi 40 grammi di marijuana, suddivisa in 21 bustine, pronte per essere cedute. L’uomo ha numerosi precedenti di polizia: sulla sua testa pende un provvedimento di espulsione e un divieto di dimora in Veneto. È stato arrestato.