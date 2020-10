Sostava diverso tempo vicino a un bar: scoperto spacciatore in flagrante

Da qualche giorno girava in zona con un cane al guinzaglio e se ne stava fermo delle ore vicino a un bar. Gli agenti della Squadra mobile hanno scoperto che era uno spacciatore.

Il fatto

Nella giornata di mercoledì 30 settembre i poliziotti della Mobile stavano effettuando un controllo in zona Pontecorvo dove da qualche giorno si vedeva un 31enne tunisino (domiciliato a Padova con permesso di soggiorno scaduto e diversi precedenti) che si fermava vicino a un bar ad aspettare. E mercoledì gli agenti hanno visto uno scambio di mano con un giovane proveniente da via Manzoni. Fermati entrambi, il ragazzo aveva un involucro di cocaina e il pusher 100 euro in contanti. Il giovane ha confermato di aver comprato droga dal 31enne altre quattro volte. Lo spacciatore è stato arrestato e resterà in casa fino al rito direttissimo in tribunale.