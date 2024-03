Tafferugli durante Padova-Catania, altri due arresti tra gli ultras etnei

Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria delle Digos delle questure di Catania e Padova riguardante i tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova ed il Catania, sono stati arrestati a Catania altri due tifosi ultras etnei. In particolare, la Digos di Catania, dopo una attenta visione delle immagini relative agli scontri, ha arrestato nella serata di ieri a Catania, due tifosi ultras un 34 enne e un 42 enne, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a Daspo. Salgono così a dieci il numero degli arrestati.

Nel corso della perquisizione a carico dei due sono stati trovati in uno zaino gli oggetti utilizzati per il travisamento. Anche questi due ultras, come gli altri già arrestati, sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti da parte delle Digos di Catania e Padova per la contestualizzazione delle singole condotte anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di Daspo.