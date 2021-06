Sorpreso mentre tenta di rubare un'auto, scappa via in scooter

È sceso in strada per prendere la macchina e ha visto un uomo che cercava di forzare la portiera. Nel rincorrerlo è caduto a terra.

Il fatto

La mattina di giovedì 17 giugno un 37enne di San Martino di Lupari si è presentato alla locale stazione dei carabinieri per denunciare un tentativo di furto. Nel pomeriggio del giorno prima stava andando a riprendere l’auto lasciata in via Castellana ma a pochi passi di distanza si è accorto che un uomo stava cercando di forzare la portiera. Il 37enne ha urlato e l’uomo è scappato via a bordo di uno scooter. Il proprietario dell’auto ha cercato di bloccarlo ma è caduto a terra nell’intento, senza riportare ferite.