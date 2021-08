Tentano di rubare il portafogli a un 79enne, lui chiama la polizia: due giovani denunciati

Hanno provato a rubargli il portafogli con la scusa di chiedere informazioni, ma la vittima ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno messo in fuga i ladri.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 10 agosto due ragazzi di 23 e 26 anni, entrambi algerini, hanno fermato in piazzetta Sartori un 79enne della provincia di Udine. Gli hanno chiesto indicazioni e mentre l’uomo parlava, uno dei due ha provato a sfilare dalla tasca dei pantaloni della vittima il portafogli. Ma il 79enne se ne è accorto e le sue urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, accorsi in aiuto. L’uomo ha chiamato il 113 per denunciare il tentativo di furto e una pattuglia ha raccolto la descrizione dei due giovani prima di mettersi a cercarli. Con l’aiuto dei poliziotti di quartiere gli agenti hanno setacciato le vie limitrofe e finalmente hanno rintracciato i due ragazzi in piazza Eremitani. Ora sono indagati per tentato furto aggravato.