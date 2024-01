Tragedia al Due Palazzi: 27enne si toglie la vita

Un altro ragazzo che si è tolto la vita in carcere. Si chiamava Stefano Voltolina, aveva 27 anni. A darne notizia è la redazione di Ristretti Orizzonti. Il giovane si trovava al Due Palazzi da pochi mesi, detenuto nella sezione al primo piano.

Già da giovane aveva manifestato delle difficoltà, soprattutto a scuola. A parlare di lui è una volontaria della biblioteca del Due Palazzi che aveva avuto Stefano Voltolina come suo studente alle scuole medie. Originario di Chioggia, suo padre pescatore. «Ho conosciuto la madre e il padre, gli volevano bene, non ce la facevano a stargli dietro, non ricordo quanti figli avessero. Certo Stefano per due volte riuscì a raggiungere Chioggia in bicicletta, fuggendo dalla casa di Noventa Padovana. Mi diceva “Non vedo l’ora di avere diciotto anni” “E cosa farai?” Rideva “Torno a Chioggia”. Con i miei alunni avevamo un’abitudine, se avevano trovato un libro interessante potevano consigliarlo a me e ai compagni. A Stefano avevano regalato l’autobiografia di una velista che a diciotto anni aveva circumnavigato in solitario, vincendo la competizione. Non so se l’avesse letta davvero, ma me la portò. Ero scettica, ma la lessi e mi piacque molto. Ecco, in mezzo ai libri ci siamo ritrovati, per poco. Tre volte è sceso in biblioteca durante il mio turno: abbiamo parlato, dei suoi progetti, la musica, la scrittura. Il secondo giovedì si interessò al concorso di poesia che stava per scadere ma riuscimmo a spedire per il rotto della cuffia una poesia dedicata a una ragazza», racconta Manuela Mezzacasa, volontaria di Granello di Senape-AltraCittà.

Si evince, dalle informazioni raccolte, che Voltolina fosse recluso per resistenza e violenza personale. Sin da giovanissimo aveva manifestato un certo disagio, con il periodo di affidamento in una casa famiglia a Noventa Padovana. Il fine pena era prevista per l'8/6/28. Non era, secondo le autorità, un soggetto a rischio suicidiario.