Trasportava centinaia di chili di scarto ferroso senza autorizzazione: un 34enne è finito nei guai

Trasportava centinaia di chili di scarto ferroso senza alcuna autorizzazione. Il conducente di un autocarro è stato denunciato dai carabinieri di Legnaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella giornata di domenica 30 agosto i carabinieri hanno fermato un 34enne di Legnaro pregiudicato che guidava su via Marconi a Piove di Sacco. Sul suo autocarro Iveco daily aveva 570 chili di materiale di scarto ferroso ma non aveva alcun titolo per farlo e non era nemmeno iscritto all’albo nazionale gestori ambientali. Veicolo e materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato denunciato per raccolta e trasporto illecito di rifiuti.