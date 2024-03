Minaccia una coppia con un coltello: cliente molesto bloccato dal carabinieri

Momenti di paura il 22 marzo all'interno di un bar di Trebaseleghe. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato per minaccia un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine che per futili motivi ha puntato la lama di un coltello contro due clienti. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. E' concreto il rischio che l'esagitato fosse sotto l'influenza dell'alcol e questo potrebbe aver amplificato la sua rabbia. Il coltello, che è stato sequestrato, l'uomo l'ha recuperato dietro il bancone del bar.

L'intervento

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente subito dopo l'allarme. Si sono trovati di fronte al 33enne ancora con l'arma in mano. Sono riusciti a convincerlo a buttare a terra il coltello. Una volta disarmato l'aggressore è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per minaccia. Nessuno dei presenti, nonostante minuti di terrore, ha necessitato delle cure del pronto soccorso.