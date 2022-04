Trovato con hashish e bilancino, ventiduenne nei guai

Ha diviso la "panetta" di hashish in dieci parti, così da poterlo smerciare più agilmente. Il piano è andato a monte e sono invece cominciati i guai, per un veniduenne di Albignasego.

Spaccio

Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, infatti, i Carabinieri di Padova hanno denunciato in stato di libertà il giovane di Albignasego, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, ed è appunto stato trovato in possesso di un etto di hashish suddiviso in 10 involucri. Inoltre al ventiduenne è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato.