Trovato a spacciare, mostra una carta d'identità falsa: doppia denuncia

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova sono intervenuti per la seconda volta in un condominio di via Cognaro, a Villanova di Camposampiero. Solo due mesi fa era stato arrestato un 24enne trovato a spacciare. Il via vai di persone aveva prima insospettito e poi portato all'arresto. I motivi che hanno portato a questo nuovo arresto sono di fatto gli stessi, anche quelli che hanno messo gli investigatori sulle tracce dei pusher.

Questa volta ad essere arrestato è stato 47enne pregiudicato per reati inerenti a dentenzione e spaccio di stupefacenti. All’atto dell’identificazione l'uomo ha mostrato agli operatori una carta di identità risultata essere falsa. L’uomo è stato arrestato oltre che per spaccio anche per il possesso del documento falso, quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida e del giudizio direttissimo. Nel frattempo a seguito di verifiche nelle banche dati, a suo carico è emerso pure ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia - Ufficio Esecuzioni Penali un anno fa, in relazione ad una condanna ad un anno di reclusione sempre per stupefacenti. Il 47enne è stato dunque ristretto presso la casa di reclusione di Padova.