Truffatori convincono la vittima a pagare in contanti: a casa hanno milioni di euro in banconote false

Convincono la vittima a farsi pagare in contanti e poi spariscono. A casa hanno 4 milioni di euro di banconote false.

La truffa

Un 60enne della provincia di Padova voleva acquistare un camper e su un sito specializzato è entrato in contatto con una coppia. I due pregiudicati, marito e moglie di 25 e 28 anni, di etnia rom che vivono a Udine, hanno riferito all’uomo di voler vendere il loro camper e gli hanno chiesto di pagare in contanti. Ma il camper non è mai arrivato nel Padovano. La vittima ha sporto denuncia e i carabinieri hanno iniziato le indagini. Una volta individuata la coppia di truffatori, è scattata la perquisizione durante la quale è stato trovato il telefono utilizzato per contattare la vittima e moltissime banconote da 500 euro con la scritta “Fac-simile”, per un totale di 4 milioni di euro falsi. Banconote che sono state sequestrate. La coppia è stata denunciata per truffa.