"Truffa dello specchietto", colto sul fatto 37enne milanese

A segnalare quanto stava accadendo è stato un cittadino che transitava in via Gattamelata che notato un uomo che, all'altezza dell'Istituto Oncologico Veneto, a bordo di un’autovettura, lanciava sassi contro altre autovetture in transito. Intuendo che potesse trattarsi di un truffatore che stava ponendo in essere la cosìddetta “truffa dello specchietto”, gli agenti della Volante dopo averlo rintracciato proprio mentre stava provando a riscuotere la somma di 300 euro dal conducente di un’autovettura con specchietto retrovisore danneggiato, è stato fermato.

Si tratta di un 37enne di Milano. Nella sua auto gli agenti di Polizia hanno trovato due sassi di media grandezza, utilizzati verosimilmente per essere lanciati alle autovetture in transito, per simulare il sinistro stradale con rottura dello specchietto retrovisore lato guida. Acquisita la denuncia della parte offesa, la Volante ha accompagnato il trentasettenne in Questura dove è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di truffa. Visti i precedenti a suo carico emersi durante i controlli, l'uomo è stato, altresì, munito di Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dal Comune di Padova. L'autovettura, segnalata per aver in più parti d'Italia posto in essere lo stesso tipo di raggiro, è stata posta sotto sequestro preventivo.