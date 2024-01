Manomette il braccialetto elettronico per rivedere la ex: arrestato

Ha manomesso il braccialetto elettronico venendo meno alla restrizione a cui era stato sottoposto. Il 17 gennaio a Vigodarzere, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere di un 39enne originario della Moldavia, il quale, già sottoposto il 3 gennaio scorso alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie e alla figlia, con l’applicazione del braccialetto elettronico, ha manomesso e distrutto il dispositivo.

Un calvario

Molti gli episodi di violenza domestica di cui si sarebbe reso responsabile l’uomo. Da diversi anni la moglie convivente sarebbe stata vittima di comportamenti violenti: maltrattata, vessata, minacciata e insultata, anche davanti alla figlioletta, nonostante i diversi interventi dei carabinieri, non ha mai denunciato il marito, sperando in un ravvedimento dell'uomo che le aveva giurato eterno amore. I carabinieri però, dopo aver raccolto numerosi elementi sul travagliato rapporto di coppia, hanno segnalato l’uomo alla Procura della Repubblica di Padova per maltrattamenti in famiglia. Valutata la pericolosità dell’uomo, al fine di tutelare la vittima, l'autorità giudiziaria ha richiesto e ottenuto dal Gip l’ordine cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Non appena indossato il dispositivo, però, non ha esitato a danneggiarlo, facendo aggravare la sua posizione e pertanto, al fine di garantire l’incolumità della vittima, è stata emessa nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 17 gennaio i militari di Vigodarzere hanno arrestato e accompagnato alla casa circondariale di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.