Scopre i ladri in casa e spara due colpi in aria per metterli in fuga

Tre ladri hanno tentato il 10 marzo sera attorno alle 19 a Vigodarzere di fare irruzione a casa di Rino Tognon di 65 anni in via Sant'Antonio, Come riporta il Gazzettino di Padova il proprietario di casa non si è lasciato intimorire e ha sparato due colpi in aria per metterli in fuga. Di fatto il furto in abitazione è fallito e ora sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione. I fatti si sono consumati in una zona di campagna nella frazione di Saletto poco prima dell'ora di cena.

Il racconto

Da quanto si è appreso Rino Tognon si trovava sul divano a guardare la televisione quando ha sentito rumori sospetti provenire dalla porta. Quando si è avvicinato all'ingresso si è trovato di fronte tre persone con il volto travisato e vestite con abiti scuri. Alla vista del padrone di casa i malviventi hanno capito che era meglio darsi a precipitosa fuga. Il residente ha chiesto alla moglie di portargli il fucile regolarmente detenuto, poi è andato sul terrazzo e ha premuto due volte il grilletto. Ha specificato che non voleva fare del male a nessuno, ma desiderava far capire agli sconosciuti che non è conveniente tentare un furto nella sua residenza. La vittima del tentato furto ha visto le tre sagome scavalcare la siepe e dileguarsi. Poco dopo si è sentita un'auto fuggire a forte velocità. L'impressione è che i tre ladri avessero un quarto complice fuori dall'abitazione pronto a favorire la fuga dei predoni. Qualche giorno prima era stata notata un'auto sospetta proprio nelle vicinanze della casa. Non è escluso che i due episodi fossero collegati.