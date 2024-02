Banda del "buco" svaligia la sala slot "567" di Capriccio

In due settimane le tre sale slot presenti a Capriccio di Vigonza sono state saccheggiate dei ladri. L'impressione è che dietro i singoli furti vi sia la medesima banda specializzata in questo genere di reati. Dopo l'Admiral e il Riviera, è venuto alla luce il furto alla sala slot "567". In questo caso il bottino è importante: mancano all'appello 30mila euro. La sala è gestita da personale cinese ed è molto apprezzata sul territorio.

Banda del "buco"

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, i malviventi hanno avuto accesso negli spazi di un negozio sfitto attiguo alla sala slot. Qui con attrezzi da scasso hanno creato un buco nella parete in modo tale da entrare indisturbati nella sala scommesse. Una volta all'interno, con tutta calma, i predoni hanno aperto tutte le slot machine presenti in sala, arraffando la considerevole somma di 30mila euro. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri stanno intensificando i controlli con l'obiettivo di assicurare quanto prima la banda alla giustizia.