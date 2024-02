Il Brenta restituisce il corpo del ladro fuggito alla polizia stradale

Oggi 22 febbraio nelle prime ore della mattinata è stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il corpo di uomo nelle acque del Brenta, probabilmente la persona scomparsa tre giorni fa, di cui si erano perse le tracce. Sul posto anche la Polizia di Stato e il personale sanitario. Nelle ricerche hanno preso anche squadre del comando di Padova, esperti in topografia applicata al

soccorso, unità cinofile e droni. Intervento di recupero in corso con l’imbarcazione del comando di Padova.

Indagini

Spetterà ora alla polizia identificare la salma e ricostruire quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì quando una pattuglia della polizia stradale di Venezia si è imbattuta in due ladri che stavano rubando gasolio da un camion in sosta. Dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno, la salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non si conosce l'identità della vittima.