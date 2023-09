Degrado e spaccio: il sindaco chiude l'hotel Resi

Lotta al degrado e tolleranza zero nei confronti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Chiuso l’Hotel Resi di via Padova e la vicina dependance di pertinenza dell’edificio in via IV Novembre, nella frazione di Busa di Vigonza. Ieri 19 settembre il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha firmato due ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza igienico-sanitaria e la contestuale manutenzione delle strutture ricettive. Il provvedimento è conseguente al rapporto dello scorso 11 settembre del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 6 Euganea, redatto a seguito di un sopralluogo presso le due strutture alberghiere.

Gli accertamenti

Le verifiche da parte dell’Ulss sono state eseguite il 6 settembre, durante un controllo nelle strutture effettuato dalla Polizia di Stato, dopo l’arresto di un cittadino straniero, precedentemente espulso, avvenuto proprio all’hotel Resi. «Il Dipartimento dell’Ulss 6 ha accertato, in ciascuna struttura – spiega il sindaco Boscaro - la presenza di inconvenienti di tipo igienico-sanitario di tale gravità e in tale numero da configurare un diffuso degrado igienico-sanitario delle strutture. Una situazione che rappresenta un serio rischio di diffusione di malattie infettive e la proliferazione di roditori, insetti quali blatte, mosche, zanzare, ma anche una potenziale minaccia per la sicurezza degli ospiti e del personale di servizio. Da qui la decisione di disporre l’immediata chiusura al pubblico, con conseguente sospensione dell’attività alberghiera e di ristorazione, della due strutture per concedere alla proprietà tre giorni di tempo per procedere allo sgombero da clienti e personale dipendente dai locali».