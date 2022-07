Sale slot, controlli a raffica: scoperto un "bonus" di irregolarità

Nella tarda serata di ieri 13 luglio la Polizia amministrativa della Questura ha effettuato controlli nelle sale slot di Vigonza. Si tratta di tre sale V.T.L. di cui due situate in via Venezia e una terza in via Padova.

Dall'ispezione della prima sala di via Venezia gestita da un cinese di 52 anni, è emerso che l'attività era totalmente oscurata da tende e vetrofanie in violazione a quanto previsto dalla normativa. E' stata inoltre rilevata la presenza di un sistema di pagamento elettronico (POS) in violazione delle normative regionali. Verrà fatta segnalazione al comune di Vigonza e il gestore è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dal questore di Padova nella licenza ex art.88 Tulps. All’interno era presente un giocatore. È stata accertata inoltre l’assenza del cartello di orario d’esercizio dell’attività, la mancata esposizione delle licenze e l’assenza del precursore alcoltest per il rilevamento del tasso alcolemico, obbligatorio negli esercizi con somministrazione di alcolici che chiudono dopo le 24.



In una seconda sala VLT di via Venezia, diretta da un cinese di 44 anni, sono stati identificati 11 giocatori, dei quali 4 stranieri e 7 con precedenti di Polizia. Uno degli avventori stranieri, 27enne tunisino, è risultato inosservante all’ordine del questore di Bari di lasciare l’Italia e per questo è stato accompagnato in Questura e denunciato. Dall’ispezione è emerso che l’attività era parzialmente oscurata da tende e vetrofanie in violazione a quanto previsto dalla LRV 38/2019. È stata anche rilevata la presenza di un sistema di pagamento elettronico (POS) in violazione della medesima legge regionale. Per questi motivi verrà effettuata la prevista segnalazione al comune Vigonza. È stato accertato che la porta della sala fumatori era spalancata, nonostante all’interno vi fossero giocatori intenti a fumare, in violazione della normativa.



Infine, presso una terza sala VLT in via Padova, oltre a identificare il titolare di licenza, 32 anni originario di Trieste, gli agenti hanno identificato 3 giocatori, tutti con precedenti di Polizia di cui uno straniero.