In manette l'incubo di decine di famiglie di adolescenti

Era diventato l'incubo di decine di genitori di adolescenti che frequentavano le aree verdi del comune di Vigonza. Allarmate, numerose mamme avevano nei mesi scorsi segnalato al 112 la presenza di uno straniero che si muoveva con fare sospetto nel parco pubblico "Bettanini" di via Arrigoni all'altezza del castello da Peraga. Dalle segnalazioni è partita l'attività d'indagine che il 23 dicembre ha portato agli esiti sperati.

L'arresto

I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin, coadiuvati dall'Unità Cinofila di Torreglia, a conclusione di una articolata attività di indagine a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l'abitazione di un cittadino pakistano di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, sul quale si erano concentrati i loro sospetti. Ebbene, dall'esito degli accertamenti avvenuti in via del Progresso i militari hanno rinvenuto otto etti di hashish suddivisi in più panetti e pronti per essere venduti al dettaglio. La droga era nascosta in bagno e in cucina. E' stato inoltre rinvenuto diverso materiale utile alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente, quali bilancini ed involucri di plastica e alluminio. Il felice esito delle indagini è stato reso possibile dalla collaborazione di numerosi minorenni di Vigonza e dei comuni limitrofi che hanno stretto il cerchio attorno al trentaduenne identificato come il pusher delle aree verdi del territorio. Terminate le formalità di rito è stato associato alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.