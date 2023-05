Maxi multa da 42mila euro al bar "pizzicato" con le slot accese fuori orario

Lotta alla ludopatia e alla sicurezza nei locali pubblici, stangati due bar di Vigonza. Slot machine accese fuori orario: 42 mila euro di multa ad un bar. Un altro pubblico esercizio sanzionato per non aver esposto il prezzo delle bevande servite. È questo il bilancio dell’attività di controllo da parte degli agenti della Polizia locale di Vigonza che lunedì 8 maggio ispezionato 4 pubblici esercizi, a Busa, in località San Gaetano a Peraga, e due nella zona di Capriccio.

Gli accertamenti

All’esito dei controlli due locali sono stati sanzionati. All’interno di un bar, gestito da cinesi, è stata riscontrata la mancata osservanza delle disposizioni di legge che prevedono l’obbligo di indicare e di esporre il prezzo per la somministrazione di bevande. Al titolare è stata data una multa di 516 euro. Nel secondo locale controllato, e sanzionato, gli agenti hanno accertato l’inottemperanza delle disposizioni di sorveglianza relativamente al funzionamento delle slot machine, trovate accese fuori dell’orario consentito. Alla fine il conto della multa è stato alquanto salato e ammonta a 42 mila euro, 2 mila euro per ogni apparecchio acceso. Nell’esercizio, infatti, c’erano 21 slot machine in funzione.

Tolleranza zero

«Continua con determinazione e accuratezza l’azione della nostra Polizia Locale per il controllo del territorio e delle attività commerciali – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - l’operazione dei giorni scorsi ha portato a immediate azioni sanzionatorie per quegli esercizi che non rispettano le regole di sicurezza e di qualità. Un lavoro serrato che l’amministrazione sta portando avanti, per eliminare la concorrenza sleale e aumentare la percezione di sicurezza dei suoi residenti». L’assessore alla sicurezza Marco Polato, ha rincarato la dose: «Questi risultati parlano chiaro e dimostrano una presenza importante e di un lavoro puntuale e capillare. Il rispetto delle regole rappresenta la base per una convivenza civile a supporto dei cittadini e a garanzia della loro sicurezza. L’attività degli agenti, oltre a contrastare la microcriminalità, ha anche lo scopo di evidenziare la vicinanza ai cittadini. La sicurezza urbana, così come il rispetto delle regole, è un bene comune da proteggere e tutelare. Ribadiamo tolleranza zero contro gli non rispetta le regole, e rinnoviamo il nostro grazie per l’attività svolta ai nostri agenti, che mettono a disposizione professionalità e competenze al servizio dei cittadini».