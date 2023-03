"Gara" con gli scooter tra adolescenti, fioccano le multe

Gare e acrobazie per festeggiare l'arrivo della bella stagione. Senza pensare alle regole del Codice della Strada e soprattutto ai rischi per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo del territorio operata dagli agenti della Polizia Locale della Federazione, sono stati effettuati mirati servizi di vigilanza nelle scorse settimane che, complice anche l’inizio della bella stagione, hanno cominciato a vedere i parchi e i giardini pubblici affollarsi di gente, e per strada intensificarsi il traffico di motorini, biciclette e monopattini.

Cosa è successo

In particolare, sabato 11 marzo, a Villa del Conte, gli operatori hanno proceduto a sanzionare un gruppo di giovani intenti a fare acrobazie in sella al proprio scooter lungo via Rettilineo. Chi alzando il motociclo su una ruota, chi guidando in piedi sulla sella, chi alla guida di una moto senza targa. Alla vista della pattuglia in servizio i motorini si sono dati precipitosamente alla fuga in direzioni diverse, sperando di farla franca. Ma non è andata così: gli agenti sono riusciti comunque ad annotarsi un paio di targhe dei fuggitivi, poi con l'aiuto degli impianti di videosorveglianza della zona sono risaliti ai proprietari dei sei veicoli coinvolti, compreso quello senza targa. Ora i genitori dei giovani, tutti minorenni e residenti nei comuni limitrofi, dovranno rispondere delle diverse violazioni accertate. «Sui motocicli ed i ciclomotori a due ruote il conducente deve stare seduto in posizione corretta - spiega il comandante Antonio Paolocci - inoltre non deve procedere sollevando la ruota anteriore. I ragazzi riceveranno una multa salata con il fermo amministrativo del mezzo, sperando che serva loro da monito per il futuro scoraggiandoli dal tenere comportamenti particolarmente pericolosi sia per loro che per gli altri utenti della strada». Sono in corso indagini per capire se in via Rettilineo fossero in corso solo bravate tra adolescenti, oppure fosse in atto una vera e propria gara con tanto di premi ai migliori classificati. Al felice esito dell'attività ha contribuito anche il sistema di videosorveglianza.