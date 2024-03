Guasto ad un quadro elettrico provoca incendio in azienda di imballaggi

Un guasto ad un quadro elettrico ha provocato un pauroso incendio all'interno di un'azienda di imballaggi di Villafranca Padovana. L'allarme alla centrale operativa del 115 è giunto qualche minuto dopo le 3 a cavallo tra il 20 e il 21 marzo. Immediato l'intervento con più mezzi dei pompieri che sono accorsi sul luogo dell'emergenza. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che nel cuore della notte sono stati svegliati dal bagliore proveniente dalla azienda. L'area è stata prontamente transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Fin dai primi accertamenti è stata esclusa la matrice dolosa.

Cosa è successo

Poco prima delle 3,30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mestrino a Villafranca Padovana per l’incendio divampato all’interno di un’azienda di imballaggi in legno: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova, Cittadella e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, due autobotti e 17 operatori. Hanno spento le fiamme, che divampate da un quadro elettrico dell’azienda si sono propagate all’esterno del magazzino del materiale finito. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 9. Sono in corso ulteriori accertamenti anche con personale Arpav per scongiurare possibili danni ambientali. I danni sono in corso di quantificazione, ma da un primo riscontro sono ingenti.