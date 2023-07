Un piccolo arsenale di armi bianche nell'abitacolo: denunciato un 31enne

In auto con attrezzi da scasso, denunciato un trentunenne residente a Villanova di Camposampiero. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, impegnati in un maxi servizio di pattugliamento di tutti i comuni di competenza, hanno effettuato un posto di controllo in via Caltana a Villanova. Tra le numerose auto controllate si sono imbattuti anche in una Renault Scenic guidata appunto dal trentunenne. L'uomo in sede di identificazione ha subito mostrato un certo nervosismo che ha indotto gli agenti a perquisire l'auto.

Un piccolo arsenale di armi improprie

Dall'abitacolo sono spuntati taglierini, un coltello e pinze. Materiale di cui il conducente non ha fornito spiegazioni attendibili sul suo utilizzo e soprattutto che la legge ne vieta il trasporto in auto. Le armi sono state sequestrate e per il trentunenne è scattata una denuncia per porto di armi improprie. Sono in corso accertamenti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Le lame rinvenute potrebbero essere servite per una notte di razzie, ma non si escludono scenari ancora più gravi. Nel corso della nottata di controlli sono state identificate venti persone al volante. Nessuno è risultato positivo ad alcol e droga. Gli agenti coordinati dal comandante Antonio Paolocci proseguiranno per tutta l'estate in questo genere di attività.

La soddisfazione del presidente della Federazione

«I controlli serali dei nostri agenti di Polizia locale nel periodo estivo, continuano ad assicurare sicurezza e presidi costanti, anche per le aree interessate da feste paesane o a maggiore frequentazione. Un lavoro costante e preciso - ha proseguito Antonella Argenti che riveste anche il ruolo di sindaco di Villa del Conte - che realizza cosi anche una attività di prevenzione che i sindaci auspicano e favoriscono sempre, per intervenire anche con azione educativa e non solo di repressione dei piccoli reati. Il grande lavoro del comando di polizia di Federazione - ha concluso il presidente Argenti - ci restituisce ogni giorno risultati importanti e fattivi per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui andiamo molto orgogliosi e per i quali ringraziamo il comandante Antonio Paolocci e tutti gli uomini e donne del comando».