Risse e spaccio: il questore chiude il bar Sport per trenta giorni

Serrande abbassate al bar Sport di piazza Mercato a Villanova di Camposampiero. Nella mattinata odierna lunedì 11 marzo gli agenti della Squadra amministrativa della Questura di Padova ed una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura per 30 giorni disposto dal questore della provincia di Padova Marco Odorisio ad un bar di Villanova di Camposampiero.

Le motivazioni

Il provvedimento di sospensione eseguito oggi si è reso necessario per impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo e per prevenire il reiterarsi di tali situazioni pericolose, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Infatti, nel locale, in più occasioni, sono stati controllati avventori con a carico precedenti penali e di polizia, soprattutto inerenti i reati contro il patrimonio, la persona e in violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, in numero tale da far ritenere che, nel corso del tempo, il pubblico esercizio sia diventato luogo di ritrovo abituale per soggetti inclini ad attività criminose.

Gli episodi chiave

In particolare, nel corso degli ultimi mesi, personale dell’arma dei carabinieri, è intervenuta in due occasioni nelle vicinanze del bar a seguito della segnalazione di una lite tra persone ubriache. Inoltre, in diverse occasioni, sono giunte segnalazioni di un gruppo di persone che svolgeva attività di spaccio e avventori ubriachi e molesti posti all’esterno del bar. Considerata pertanto la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo, la licenza del titolare dell’esercizio, 34enne di origine cinese, è stata sospesa per 30 giorni.