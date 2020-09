XXI giornata della cultura ebraica

Domenica 6 settembre 2020, si celebrerà la ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Restrizioni

Il tema della giornata saranno i percorsi ebraici che a Padova ci racconteranno di corpo, prevenzione e cura nell’ebraismo. Tra gli argomenti che verranno affrontati ci saranno, oltre alla cura del corpo, l’immagine e ruolo della donna nell’ebraismo ortodosso. Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non consentono di svolgere le consuete visite alla Sinagoga Italiana, ci sarà l’occasione di scoprire o di tornare a visitare i luoghi ebraici all’aperto: i cimiteri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cimiteri ebraici

Luoghi ricchi di fascino, i cimiteri ebraici permetteranno attraverso le vicende di grandi maestri rabbini e medici di immergersi nel rapporto tra la cultura ebraica, il corpo e la cura. A Padova saranno visitabili gratuitamente gli antichi cimiteri ebraici di via Wiel e via Campagnola e il Museo della Padova Ebraica dove per l’intera giornata saranno proposte conferenze e proiezioni.