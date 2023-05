I dati per Ipercity e Le Brentelle, un grane anno per i Centri commerciali di Ses in Nord Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

SES Spar European Shopping Centers, gestore di Centri Commerciali, tira le somme della gestione dei propri Asset in nord Italia, e registra un trend positivo sotto ogni punto di vista. Cresce del 8,9% il fatturato dei negozi ospitati nei Centri Commerciali gestiti da Ses in Padova. Nei due Centri (LE BRENTELLE e IPERCITY) la frequenza dei visitatori è cresciuta dal 10%. E in questo anno entrerà in funzione, presso LE BRENTELLE, un grande impianto fotovoltaico, mentre un ulteriore impianto fotovoltaico è pianificato nel 2023 per IPERCITY.

Lo sviluppo positivo in termini di fatturato e numero di visitatori dimostra che nei Centri Commerciali gestiti da SES il commercio stazionario, dopo gli anni della pandemia, è nuovamente cresciuto, e in particolare sono richiesti dai clienti quei Centri Commerciali, che si caratterizzano come "punti di incontro“.

Mentre il numero dei visitatori, prima dell’estate, era ancora mediamente un 20% al di sotto dell’anno precedente, a partire da settembre SES registra un particolare incremento del trend di frequenza e fatturato.

Le dichiarazioni

Christoph Andexlinger, CEO di SES Spar European Shopping Centers: «L’anno 2022 è stato caratterizzato da grandi sfide, sia per i nostri Operatori/Tenants, che per noi. L’esplosione dei costi energetici ha avuto naturalmente un impatto sullo sviluppo dei costi comuni nei Centri Commerciali. In tempi come questi, è stato chiaro, una volta di più, che il rapporto di partnership instaurato fra noi e i nostri tenants è un vantaggio per tutte e due le parti». Luca Rossi, Country Manager Italia SES: «I consumatori sono ritornati a frequentare il commercio stazionario. Assieme ai nostri tenants, nel 2022, abbiamo diretto il nostro focus verso i nostri clienti. Assieme all’aspetto „esperienziale“, abbiamo aggiunto ancora maggior valore all’offerta di servizi nelle nostre „shopping destinations“. Allo stesso tempo, investiamo anche sull’architettura e sulla sostenibilità dei nostri Centri; le due cose sono particolarmente rilevanti per i nostri visitatori».

Ipercity & Le Brentelle sono full leased

Il già vario mix merceologico nei due Centri padovani è stato nel 2022 ancor più perfezionato: a Le Brentelle con le aperture di Pokè Sun Rice, Camicissima, e Aki/Dal Ben Abbigliamento („local hero“), e in IPERCITY con l’apertura di Benetton; tutti e due i Centri sono full leased (dall’inizio del 2022), il che dimostra l’attrattività delle due strutture nel proprio bacino d’utenza.

Da molti anni focus sulla sostenibilità

I Centri Commerciali di SES, sotto ogni punto di vista, perseguono il concetto di „Green Building“ – questo inizia con una pianificazione sostenibile del Centro, e si sviluppa con l’adozione di soluzioni tecniche innovative, e con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. I Centri gestiti in Italia da SES utilizzano il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili, e già dal 2016 hanno adottato interamente l’illuminazione a LED.

Coerente strategia per il clima: impianti fotovoltaici nei Centri Commerciali

Nel 2022 abbiamo installato, presso LE BRENTELLE, un importante impianto fotovoltaico da 473 kWh, che entrerà in produzione entro la fine di Aprile, oltre a nuovi impianti di condizionamento e riscaldamento, che hanno permesso di rinunciare all’uso del gas. Anche per Ipercity è programmato, nel 2023, l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Sistema di gestione dell’energia certificata ISO

SES si è dotata, fin dal 2019, di un sistema di gestione dell’energia secondo la certificazione ISO 50001:2018. Nel 2022 il sistema di gestione dell’energia ha potuto essere adottato anche in Italia, ed è quindi stata ottenuta la relativa certificazione tramite TÜV-AUSTRIA.

Strutture gestite da SES in Italia

SES Italy ha la propria sede in Mestrino (Padova), e gestisce, in Triveneto ed Emilia Romagna, due Centri Commerciali principali (Le Brentelle e Ipercity), e altri 10 fra retail park e centri di prossimità. La casa madre SES Spar European Shopping Centers gestisce in totale 30 principali Shopping-destinations in 6 Paesi europei: 27 Shopping-Malls, 2 Retail Parks, e una „Strada Commerciale“, e in totale più di 830.000 metri quadrati di GLA in Nord Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e Repubblica Ceca. SES è leader di mercato nella gestione di Centri Commerciali in Austria e Slovenia.

Sviluppo molto soddisfacente di SES in Europa

Durante l’anno passato, il fatturato e la frequenza nei Centri SES in Austria, Slovenia, Italia, Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca sono fortemente cresciuti. Con più di 100 milioni di visitatori nel 2022, i tenants nei Centri Commerciali SES hanno sviluppato un fatturato globale di 3,1 miliardi di euro (+ 18,5% sul 2021). In particolare i Centri austriaci hanno superato in totale il livello di fatturato del 2019. Durante l’anno passato, SES ha investito circa 35 milioni di euro in ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie all’insegna della sostenibilità (come realizzazione di impianti fotovoltaici o trasformazioni dell’illuminazione in LED). In Lienz/Est Tirolo è iniziata la costruzione di un Hotel, come primo passo di un quartiere commerciale cittadino. Sia nella modernizzazione di Centri già esistenti, come nella progettazione di nuove realizzazioni, SES segue il proprio „motto“: realizzare spazi pulsanti di vita, con la più alta rilevanza per i clienti.

Motore di sviluppo economico regionale e posto di lavoro per 18mila lavoratori/trici.

In SES, 409 collaboratori/trici, in 6 Nazioni europeee, giornalmente sono attivi, partendo dallo sviluppo, fino alla gestione/organizzazione dei Centri. Le Shopping-destinations di SES sono un posto di lavoro per circa 18.000 persone, fra commercio, servizi, e ristorazione.

SES Spar European Shopping Centers

SES è sviluppatore, realizzatore e gestore di Centri Commerciali in 6 Nazioni: Austria, Slovenia, Italia, Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca. Attualmente SES, con sede in Salisburgo, gestisce 30 Shopping-destinations in Europa Centrale Meridionale, e Orientale, con una superficie affittabile complessiva di più di 830.000 metri quadrati. SES è leader di mercato nella gestione di Shopping Centers in Austria e Slovenia. Con più di 100 milioni di visitatori l‘anno, gli operatori dei Centri gestiti da SES hanno sviluppato nel 2022 un fatturato complessivo di 3,13 miliardi di euro. Il know-how nel campo dello sviluppo di progetti, gestione del processo costruttivo, leasing di superfici commerciali, center e facility management, permette a SES di essere fornitore di servizi, anche per terze parti. I Centri di SES hanno ottenuto più volte riconoscimenti internazionali per l’architettura e il design, la sostenibilità, e le innovative iniziative di marketing. SES è parte del Gruppo SPAR Österreich/SPAR Austria

Per altre info: https://www.ses-european.com/it-it/ e presse.ses-european.com

Foto articolo da comunicato stampa