Coronavirus, Ance Padova e sindacati: «Nostro sistema pronto a sostenere la campagna vaccinale»

«Per accelerare il piano vaccinale e uscire prima possibile dall’emergenza sanitaria, ognuno deve fare la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra»: ad affermarlo è Alessandro Gerotto, presidente di Ance Padova, sulla scia della posizione espressa a livello nazionale dal presidente Gabriele Buia.

Ance Padova

Aggiunge Gerotto: «Il nostro sistema bilaterale con la Scuola Edile e la Cassa Edile può offrire un valido contributo per immunizzare il personale del nostro settore, che conta nel padovano più di 700 imprese e oltre 6000 addetti. Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di serenità indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido percorso di crescita economica».

Sindacati

Un appello a cui si uniscono anche i sindacati, con Dario Verdicchio della Fillea Cgil, Giorgio Roman della Filca Cisl e Gino Gregnanin della Feneal Uil che dichiarano in coro: «Nella delicata fase che attraversiamo servono responsabilità e partecipazione consapevoli. Il settore a Padova ha già dato prova di ciò fin da giugno dell’anno scorso con la costituzione fra parti sindacali e datoriali del Comitato Territoriale Edile per l’applicazione dei Protocolli e di quanto previsto ai fini del contenimento del contagio. Per questo nella necessità di incrementare la campagna vaccinale, riteniamo opportuno mettere a disposizione dell’autorità sanitaria per la somministrazione del vaccino tutto il patrimonio rappresentato dalla bilateralità, cioè gli spazi della scuola edile-CPT di Padova e l’anagrafe dei lavoratori e delle imprese della nostra provincia, con l’auspicio di contribuire concretamente al superamento della difficoltà del momento».