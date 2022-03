La protesta: «Noi sfruttate per pulire gli ospedali, contratti fermi da anni»

«Un grave problema che riguarda tutto il settore della pulizie, è quella della paga oraria, ferma da anni a 7 € lordi l’ora. Il contratto delle pulizie/multi servizi è tra i più bassi in assoluto ed è una vera e propria vergogna che simili contratti abbiano ancora ragion d’essere». Un triplo appuntamento coordinato da Adl Cobas per mettere in evidenza le problematiche alle quali sono sottoposte tante lavoratrici, in particolare quelle che sono impegnate nella pulizia dei nostri ospedali.

«Oggi 8 marzo,giornata internazionale per i diritti delle donne, come lavoratrici delle pulizie che lavorano negli ospedali di Piove di Sacco, Monselice e presso l’Agenzia delle Entrate di Padova, abbiamo deciso di mobilitarci per far emergere le incredibili condizioni di lavoro e retributive nelle quali siamo costrette a lavorare e che ci fanno capire come ci sono settori del lavoro a prevalente presenza femminile nei quali lo sfruttamento è pesantissimo». Raccontano le lavoratrici: «In particolare negli ospedali di Piove di Sacco e Monselice – ma il problema riguarda tutti gli ospedali – con la pandemia si è chiesto un maggior impegno per garantire una pulizia più accurata, ma si è aumentato solo leggermente il servizio di pulizia e sanificazione, con un lieve incremento delle ore di lavoro. Siamo qui per dire che igiene, pulizia e sanificazione, negli ospedali, sono aspetti fondamentali per tutelare la salute sia del personale sanitario che per i pazienti. Per questi motivi, ci siamo mobilitate oggi per chiedere con forza che il potenziamento del servizio non cessi con la fine della pandemia, ma venga eventualmente incrementato e che quelle poche ore che sono state aggiunte provvisoriamente nei contratti vengano stabilizzate, nell’interesse della collettività».