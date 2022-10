Nasce «Terme & Sostenibilità» per la transizione ecologica dei Comuni e delle strutture termali

Una rete per sostenere le strutture termali verso una transizione green: è «Terme & Sostenibilità», il nuovo marchio nato durante Forum Compraverde BuyGreen dei Comuni Termali - 2^ edizione, promosso da ANCoT (Associazione nazionale comuni termali italiani), Comune di Montegrotto Terme (PD), Fondazione Ecosistemi e Adescoop. La Rete “Terme & Sostenibilità” unirà i Comuni termali italiani, ma anche gli altri attori pubblici e privati interessati a progetti, partnership, condivisione di best practices, organizzazione di eventi, con l’obiettivo di dare concretezza alle prescrizioni green richieste dalla moderna sostenibilità per la transizione ecologica.

Terme

La platea è ampia: gli stabilimenti termali attivi in Italia sono oltre 320 presenti in 20 regioni e 170 comuni, tra questi un ruolo rilevante è svolto dalla Regione Veneto e in particolare dal bacino termale euganeo riunito nell’OGD Terme e Colli Euganei. Il fatturato complessivo del comparto (dati Federterme ante pandemia) è di oltre 1,5 miliardi di euro, con oltre 60.000 addetti tra diretti e indiretti. La necessità di rinnovamento è impellente: il lungo periodo pandemico e il conflitto Russia-Ucraina richiedono un’accelerazione al cambiamento delle strutture e infrastrutture termali verso servizi sempre più sostenibili e green oriented come previsto dai piani strategici per il turismo internazionale, nazionale e regionali.

Risorse

Le risorse sono disponibili: ci sono quelle comunitarie e nazionali già mobilitate per programmi di rigenerazione urbana e delle strutture ricettive, con particolare attenzione alla ristrutturazione e alla conversione energetica degli stabilimenti termali. Solo grazie al PNRR verranno dedicati alle strutture turistiche nazionali oltre 2,5 miliardi di euro vincolati a progetti e interventi che rispettino il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali».

Servizi

Il primo passo per la creazione dei servizi di questa rete è già stato fatto a Montegrotto Terme e vede il Comune che ha ospitato l’incontro in prima fila: i soci AnCot potranno usufruire con un piano tariffario agevolato del modello della delibera quadro adottata dal Comune di Montegrotto Terme, con l’assistenza tecnica Fondazione Ecosistemi, con gli indirizzi per la promozione del Green Public Procurement (GPP) per gli acquisti pubblici e la promozione del recupero, riuso, riciclo dei materiali con minore impatto sull’ambiente. Sarà inoltre possibile usufruire dell’esperienza di Montegrotto Terme anche come modello anche per il Piano d’Azione Comunale per il Green Public Procurement/GPP (acquisti verdi) con attività di formazione prevista per gli operatori interni all’amministrazione e attività di sensibilizzazione nel territorio locale.

Ancot

«La transizione ecologica - fa notare la Presidente Ancot Franca Roso - non è più un concetto astratto o un'ipotesi per il futuro, ma una realtà che di giorno in giorno si rivela sempre più concreta. Ma per far sì che le prescrizioni richieste non restino mere affermazioni, ma trovino costante e puntuale applicazione, è necessario un continuo confronto fra gli attori e la capacità di proporre nuovi modelli di operatività. In questo ambito, l'operato del Comune di Montegrotto rappresenta una avanguardia, un passo importante nella direzione tracciata, già da diversi anni, dall'Unione Europea, e più recentemente intrapresa anche a livello nazionale. Una direzione, quella che porta verso la sostenibilità, che deve essere percorsa cercando di trovare un equilibrio tra budget, efficienza dei processi di approvvigionamento e un impatto ambientale sempre minore dei beni e dei servizi acquistati. Il progetto “Terme & sostenibilità” del Comune di Montegrotto, deve servire di esempio per tutti i Comuni termali. Terme e sostenibilità sono infatti un binomio inscindibile per raggiungere a breve termine il traguardo della transizione ecologica del sistema turistico termale italiano, che deve partire dall’efficienza sostenibile delle sue strutture. Discutere insieme delle politiche, degli investimenti e di quelli che saranno i servizi green su cui basare il rinnovo delle strutture del sistema termale italiano è un’opportunità da non perdere».