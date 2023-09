Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

COMUNICATO STAMPA A piedi nudi nei tini: al Parco Frassanelle torna La Pigiatura domenica 24 settembre Divertimento e relax per tutte l’età in un viaggio nel mondo dell’uva a partire dalle Rovolon (Padova), 21 settembre 2023 – Torna sui Colli Euganei, presso il suggestivo Parco Frassanelle, l’appuntamento con “La Pigiatura – Un viaggio nel mondo dell’uva”. Grandi e piccini sono invitati a partecipare a una giornata di eventi che saprà ricreare l’atmosfera della vendemmia. Immersi nella vita di campagna, prima si raccoglierà l’uva direttamente dal vitigno, per poi togliersi tutti insieme gli stivali ed entrare a piedi nudi dentro ai tini dove i chicchi schiacciati rilasceranno nell’aria l’inebriante profumo di mosto. Le attività sono suddivise in due blocchi: al mattino, a partire dalle ore 11, verranno svelati i segreti della vita contadina (oltre ai trucchi per preparare buonissimi dolci a base di uva fresca); al pomeriggio, dalle 14:30 sino al tramonto, inizierà la raccolta e la pigiatura. Per tutto l’arco della giornata sarà aperto il punto ristoro e degustazioni vini (in collaborazione con l’azienda agricola “Valle Madonnina” e l’azienda vitivinicola “Al Contadin”), con la possibilità di prenotare un tavolo (fino a 8 persone, costo 10€) per tutta la giornata in fase d’acquisto biglietti online. In più, è possibile prenotare la visita guidata alla villa, alle grotte ed al parco (orario: ore 11 e ore 15) sia tramite Whatsapp (+39 331 4249860), che tramite mail (info@frassanelle.it) o rilassarsi in autonomia nei 70 ettari di verde dove è possibile fare pic nic liberamente. I cani, tenuti sempre al guinzaglio, sono i benvenuti. Nelle aree dove il loro accesso non è consentito (interno villa e grotte), è previsto un giardino custodito, sorvegliato dal personale dello staff, dove lasciarlo, Ampio parcheggio su erba gratuito a disposizione all’ingresso. Biglietti a partire da 7€ (Online) Info e Tickets: www.frassanelle.it Ufficio Stampa Parco Frassanelle Extra Lab m. +39 335 7734841 u. +39 049 490 71 16