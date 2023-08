Al Campo dei Girasoli una settimana all'insegna di musica, sport, teatro e letteratura

Come di consueto al Campo dei Girasoli la settimana inizia con Jam ai Girasoli, l’appuntamento jazz estivo a Padova. Martedì 29 agosto dalle 19:30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata saranno Roberto Righetto (chitarra); Marco Strano (sax); Otello Savoia (basso) e Marco Campigotto (batteria). Ultimo appuntamento, mercoledì 30 agosto, della stagione al Garden in swing con i Bounce e Eddie Rocket DJ. La serata inizia alle 20:00 con un workshop di Shim Sham e a seguire social dance. Una serata ricca di energia e passione di ballo.

Da mercoledì fino a sabato 2 settembre Campo dei Girasoli ospita la rassegna "Letture di fine estate" quattro eventi di presentazione di altrettanti volumi con l’intervento di autori, lettori professionisti e musicisti. Gli incontri si inseriscono nell'ambito della rassegna di cultura editoriale "Veneto Books" organizzata anche quest'anno dall'Associazione Editori Veneti in collaborazione con la Regione del Veneto e nella fase di "Riscaldamento" della Maratona di lettura Il Veneto legge. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:00. Il ciclo di incontri è organizzato da Cleup Casa Editrice, Edizioni Bette, Il Poligrafo Casa Editrice e Casa editrice peacock, in collaborazione con le librerie Limerick, Pangea Libreria, Libreria Zabarella, Libreria dei ragazzi di Padova e con la partecipazione di Printbee-Mediagraf Spa. La rassegna inizia con la presentazione del volume Notturno veneziano di Maria Serena Alboghetti in dialogo con il giornalista Enrico Ferri. Interventi musicali di Varina Fortin(violino) e Erika Perantoni (arpa). Giovedì 31 agosto alle 18:00 presentazione del volume La Los Angeles escape di Mauro Fornaro. Un libro narrato dal gruppo Blues American Stories. Si passa a parlare di Gran Tour venerdì 1 settembre con la presentazione del volume Grand Hotel. Piccolo elogio dell’alberghitudine di Macri Puricelli in dialogo con la scrittrice Daniela Rossi. Letture di Etta Basadella, fotografa e viaggiatrice. La rassegna si conclude con il libro Il canto del germano di Francesco Brochi. L’autore dialogherà con Bruna Mozzi, critica letteraria. Letture di Jacopo De Santis (attore) con intermezzo musicale di Corrado Vecellio ( chitarra)

Giovedì 31 agosto alle 19:30 l’aperitivo ai Girasoli è accompagnato dal set musicale tra soul, funk, world, jazz, reggae, broken beats questo ed altro è Selezioni in Nero: dal 2015 programma radiofonico in FM e streaming su Radio Gamma 5, storica e libera emittente padovana.

Settembre si apre con il ritorno al Campo dei Girasoli del Festival Bains, due giornate per gli appassionati di sport e musica con l’obiettivo di avvicinare i giovani a discipline sportive innovative e particolari. L’iniziativa è finanziata col contributo dell’Università di Padova sui fondi previsti per le iniziative culturali degli studenti. Si inizia venerdì 1 settembre alle 17.00 con il progetto artistico collettivo Placid Pumas Sound. Un pomeriggio dal sapore tropicale e ritmi tribali. Si passa poi all’originale progetto dei 30 carte Soundsystem. Parte dal recupero di materiali acustici usati ed evolve con l’autocostruzione di casse. Una selezione musicale che spazia dalla Roots all’Uk Dub. Alle 18:00 lezione prova di street dance con tessuti, corda e cerchio aereo insieme a centro studi Atelye54. A seguire show del team di danza aerea.

Sabato mattina apre alle 10:00 con una lezione di Olit disciplina che aiuta ad allineare corpo e mente. Attraverso sequenze di movimenti circolari continui, si crea una sorta di danza improvvisata che ricorda il movimento delle onde, degli alberi mossi dal vento. Dalle 10:00 alle 18:00 torneo di frisbee tre contro tre organizzato da squadra dei padovani Marsoni. Alle 17:00 esibizione di Capoeira a seguire Zumba fitness, una danza che abbraccia molti stili musicale e di ballo. Dalla salsa all’hip hop dal country alla cumbia. Il festival termina con tre concerti di fila. Si inizia alle 20:45 insieme al collettivo rap padovano Buskerino, fondato nel 2019 e composto da cinque cantanti ed un producer. Dalle diverse personalità del gruppo nascono stili diversi tra loro rap, indie pop e sonorità elettroniche. Alle 21:30 sul palco salirà Miglio. Nella sua musica c’è spazio per influenze ispirate alla new wave degli anni ’80 e per l’elettronica, ma anche per un’attitudine quasi punk in alcuni brani, con l’attenzione ai testi sempre in primo piano, alla ricerca di un’immediatezza che si avvicina al pop senza mai toccarlo del tutto. Un cantautorato postmoderno che risente delle influenze dei The Cure, Lucio Dalla, MGMT e Joy Division attingendo con discrezione alla new wave anni ’80 e all’elettronica agli esordi. A chiudere il festival sarà Visconti. All’età di 20 anni scrive il suo primo album, figlio della pandemia e della sua generazione. Nei suoi brani l’urgenza del post-punk trova nella forma cantautorale le parole per cercare la normalità nel disagio. Valerio inizia a suonare tra i fumi delle acque sulfuree e agglomerati di hotel abbandonati poco fuori nella campagna.

A chiudere la quinta edizione di GirovagArte sarà lo spettacolo «La Strada» della compagnia Teatro dei limoni. Al Campo di Girasoli domenica 3 settembre alle 21: 15 per il format GirovagArte Off. Due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare un viaggio in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno durante il percorso. La strada è un testo che scandaglia l’animo utilizzando un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo “assoluto”. Un “dentro e fuori” che non da riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.