Ottima partecipazione alla prima giornata: ecco i prossimi appuntamenti il Festival Solidaria

Con l’ottima partecipazione alla prima giornata del Festival e un intenso intervento di Federico Rampini sulla resilienza dell’umanità e la capacità di ripartire grazie alla comunità, SOLIDARIA prosegue la programmazione di mercoledì e giovedì.

Festival Solidaria 2021: tutti gli appuntamenti in programma a Padova

Il focus di mercoledì sarà sul tema evoluzione con la lectio di Telmo Pievani e sul tema dei cambiamenti climatici e della giustizia sociale con l’intervento di Emilio Padoa Schioppa, professore associato di ecologia presso l’Università di Milano-Bicocca.

Giovedì si farà un tuffo nel passato, per una lezione sul futuro, con la scrittrice Andrea Marcolongo mentre prosegue la rassegna “parole e musica” per un aperitivo accompagnato dal reading di importanti autori padovani nel suggestivo Chiostro Albini dei Musei civici Eremitani.

Proseguono anche le incursioni di Solidaria on the balkòn, le perfomance artistiche ospitate in spazi privati, cortili e balconi. Il 29 settembre sarà il momento di Teatro a Canone con Balconate Liriche, il 30 settembre si esibirà Masako Matsushita, artista del movimento italo-giapponese. Si ringraziano per l'accoglienza: Germana Landolfi, Città So.La.Re., Margherita Scudellari, Fondazione Irpea, Elena Pietrogrande.

Tutti gli appuntamenti sono su iscrizione dal sito www.solidaria.eu/eventi-2021/

Mercoledì 29 settembre

ore 18:00 | sala biblioteca centro studi e ricerche “f. franceschi” Fondazione Lanza

Crisi ecologica e giustizia sociale

con Emilio Padoa Schioppa, professore associato di ecologia, presso l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Ecologia del Paesaggio, Biologia e Didattica della Biologia. Presidente della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, si occupa di conservazione della biodiversità, analisi dei servizi ecosistemici, monitoraggio di specie, habitat, paesaggi e valutazione dell’impronta umana sulla biosfera.

ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani

Rassegna «Parole e Musica»

con Massimo Carlotto accompagnato dai sassofoni e flauti etnici di Maurizio Camardi

Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

ore 18.30 | on-line

Saper “fare rete” con le altre Associazioni: dalle difficoltà alle opportunità

con Andrea Porcarelli, professore associato di Pedagogia generale e sociale all’Università di Padova, dove insegna Pedagogia dei servizi alla persona.

Incontro proposto nell’ambito della Scuola di volontariato e Legame Sociale «Luciano Tavazza».

ore 21.15 | sala dei giganti

Evoluzione e cooperazione di e con Telmo Pievani

L’evoluzione e l’evoluzionismo sono uno straordinario esempio di cooperazione, di come gli esseri umani abbiano elaborato strategie condivise per garantire la sopravvivenza e la cura dei propri simili; quella che molto spesso ci appare soltanto come una truce «lotta per la sopravvivenza» viene in realtà ad essere (anche) una incredibile lezione di solidarietà.

Giovedì 30 settembre

ore 18:00 | sala carmeli

La cura del Passato, la cura del Futuro

Interviene: Andrea Marcolongo, classe 1987, scrittrice italiana e grande viaggiatrice. Scrive di cultura e libri per «La Stampa», «D - La Repubblica» e «Il Messaggero». Tra le sue ultime pubblicazioni segnaliamo La Lezione di Enea, Editori Laterza, 2020. Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta l’urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. Enea è l’eroe che vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È l’uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Insomma Enea è un uomo del nostro tempo in grado ancora oggi di dischiuderci straordinari orizzonti di senso.

In collaborazione con La Fiera delle Parole.

ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani

Rassegna «Parole e Musica»

Giovanni Rattini accompagnato dalla viola di Ilaria Polese e dal violino di Alvise Berto

Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

ore 18.30 | centro antonianum, prato della valle

Let’s Tandem: volontariato in circolo

Evento conclusivo del progetto con testimonianze, finanziato dal Comune nell’ambito de «La città delle idee». Evento promosso dall’Associazione Popoli Insieme.

ore 20.30 | centro antonianum, prato della valle

ContaminAzioni

Presentazione della Capsule Collection realizzata dalla sartoria di Talking Hands, nell’ambito del progetto ContaminAzioni, finanziato dalla Regione Veneto con intermezzi musicali a cura di Afrobeat Session con G. Pagnozzi - sax , P. Diouf- chitarra, R. Durante - tastiere, M. Niang - batteria.

Evento promosso dall’Associazione Popoli Insieme.