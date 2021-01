Da Selvazzano a Bucarest: la piccola cantante Gloria Lovison vince il concorso “Carpool Karaoke”

Riceviamo e pubblichiamo:

"A soli 9 anni la piccola cantante Selvazzanese Gloria Lovison vince, rappresentando l’Italia, il concorso “Carpool Karaoke” organizzato dall'Euro Music Vision di Bucarest. Il Concorso aperto a tutto il mondo, ha visto partecipanti sia dai Paesi Europei che dagli Stati Uniti d’America e grazie a tutti i video inviati è stato trasmesso un messaggio di speranza e di condivisione in tempo di pandemia.

Già protagonista a Vo'

La stessa Gloria, che da tre anni fa parte del MovieChorus, ha cantato in apertura come solista, accompagnata dal coro di adulti, l’Inno d’Italia al Concerto in piazza “100 voci per Vo’” l’estate scorsa in occasione dell’evento in cui si sono esibiti i cento coristi del MovieChorus, per la serata simbolo di rinascita e di ripartenza.

Un orgoglio

«È stata una grande soddisfazione ed un motivo di orgoglio per tutti noi – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – sapere che la nostra piccola concittadina Gloria ha vinto il Concorso organizzato dall'Euro Music Vision e che ci rappresenta per il suo talento. In questo difficile periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo è stato un piacere ricevere questa bella notizia e ci tengo a complimentarmi con la bravissima Gloria che a soli 9 anni si è distinta e ha saputo mettersi in luce sia a livello europeo che internazionale».

La passione per il canto

«Siamo contentissimi – raccontano i genitori – dell’impegno e della dedizione di Gloria a scuola e che possa esprimersi attraverso la musica come abbiamo sempre fatto noi. Il papà, già chitarrista, ha cantato in un gruppo e la mamma per anni è stata cantante solista di un’orchestra di liscio. Siamo felici di aver trasmesso l'amore e la passione per il canto alla nostra piccola Gloria»."