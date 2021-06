Limenamente Estate 2021, spettacoli ed eventi nei quartieri e nei rioni a Limena

Dal 3 luglio al 6 agosto in totale sei spettacoli in quattro quartieri diversi. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.15 con ingresso libero

Sarà un’estate da godersi fino in fondo a Limena. L’amministrazione comunale ha scelto di confermare la tradizionale rassegna estiva Limenamente Estate aggiungendo qualche tocco in più al programma tradizionale, che diventa itinerante, arrivando ad animare nelle sue tappe, che iniziano sabato 3 luglio per chiudersi venerdì 6 agosto 2021, rioni e quartieri della cittadina della cintura urbana. Sarà una contaminazione del territorio che potrà ospitare spettacoli teatrali e circensi, che si tingerà dei colori come il rosso acceso delle tragedie di Shakespeare o il giallo illuminante delle commedie. La direzione artistica è stata affidata a Simone Toffanin che guida Il Cast: a lui la scelta di proporre spettacoli che potessero piacere ad un pubblico eterogeneo, senza dimenticare le compagnie teatrali del territorio, con cui Limenamente fa da sempre rete.

Il primo appuntamento è sabato 3 luglio (ore 21.15) alla Piazza Sportiva Parrocchiale (via Chiesa) di Taggì di Sotto, dove il palcoscenico viene lasciato all’improvvisazione teatrale di CambiScena che presenta “Freestyle”, dove gli ingredienti sono varietà, creatività ed estemporaneità con gli attori liberi di creare, di seguire storie e situazioni sempre diverse e ispirate dai suggerimenti del pubblico.

Venerdì 9 luglio il carrozzone di Limenamente si sposta nel Prato della Barchessa di Limena per accogliere “Piove sempre sul bagnato” scritto da Aldo Nicolaj nella produzione di Terracrea Teatro. In scena le attrici Laura Cavinato e Federica Santinello, che interpretano Gianna e Flavia, due amiche che condividono lo stesso appartamento da anni, dopo che i loro matrimoni sono falliti. L’idea di organizzare una festa per ritrovare qualche nuova emozione riserverà qualche sorpresa. Mercoledì 14 luglio al quartiere dell’Olmo arriva il Caravan Show di Barbamoccolo, che porta con sé la leggerezza ed il divertimento senza età che regalano l’arte circense e la magia del circo avvolta da una surreale atmosfera felliniana, mentre il 16 a Taggì di Sopra (davanti alla Chiesa) il Teatro dei Curiosi mette in scena due ore di cabaret con “Opparcarità!”.

Montecchi e Capuleti giungeranno armati al Quartiere Arcobaleno il 21 luglio con la compagnia L’Archibugio che proporrà “Romeo e Giulietta – una storia di banditi” che stupirà il pubblico. Ultimo spettacolo in programma è il 6 agosto al Prato della Barchessa Comunale di Limena con Teatro Insieme Sarzano che propone “I pettegolezzi delle donne”, la commedia in tre atti di Carlo Goldoni.

