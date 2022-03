Al Musme in scena l'incontro tra l'uomo e l'avatar

Affectus Animi”, la performance finale di “Puls-Azioni”, è un progetto, sostenuto da Fondazione Cariparo e ideato da Teatro Popolare di Ricerca-Centro Universitario Teatrale (TPR-CUT) in partnership con Museo di Storia della Medicina in Padova (Musme) e TOP-Teatri Off Padova, con la collaborazione tecnica di QBGroup, che coniuga scienza, teatro e linguaggio multimediale per una fruizione museale innovativa.

Sperimentazione

Lo spettacolo “Affectus Animi” (in programma domenica 20 marzo alle 19.30, sabato 26 marzo alle 21.00 e domenica 27 marzo alle 19.30 presso il Musme di Padova) è una sorta di sperimentazione al contempo sociale, culturale e artistica, che indaga i temi dell’intelligenza artificiale e delle emozioni umane.

Avatar

In una prima fase, alcuni partecipanti volontari sono stati invitati alla visione di uno speciale contenuto multimediale creato appositamente sulla base di frequenze visive e sonore tese a stimolare reazioni a livello emotivo. Le “emozioni catturate” e le riflessioni emerse dalla loro analisi, elaborate in una scrittura drammaturgica, sono ora restituite al pubblico del museo attraverso la performance “Affectus Animi”. Lo spettacolo è una specie di grande installazione audiovisiva che, attraverso l’interpretazione di un attore sul palco e l’intervento di un personaggio virtuale, porta in scena Isaac (l’essere umano) e Adam (la macchina) – un avatar realizzato con la collaborazione tecnica di QBGroup –, per raccontare due visioni filosofiche contrapposte e insieme complementari sui temi di indagine. Due aspetti di un pensiero proiettato in un futuro dalle molte incognite, del quale si esplora anche il ruolo possibile delle emozioni.

Esperienze condivise

Un progetto multidisciplinare che trova un suo punto di forza nella collaborazione di partner diversi: «Creare cultura e condividere esperienze con gruppi e associazioni del territorio – sottolinea infatti Gerardo Favaretto, presidente della Fondazione Musme – sono fra gli obiettivi che la Fondazione e il Musme hanno fra le loro priorità. Dare spazio, oggi, alle emozioni e alle relazioni, ci sembra particolarmente importante per ricordare quanto queste siano necessarie a ciò che auspichiamo sia più propriamente l'umano». Lo spettacolo è in programma domenica 20 marzo alle 19.30, sabato 26 marzo alle 21.00 e domenica 27 marzo alle 19.30 presso il Musme di Padova (accesso da via San Francesco 94).