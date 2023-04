Anche il Vescovo tra i presenti, un successo per “La passione di Cristo” alla chiesa di S. Maria dei Servi

Un palcoscenico d’eccezione per un teatro a servizio della comunità. Ieri sera gli allievi attori del III anno dell’Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto hanno portato in scena nella chiesa di S. Maria dei Servi La passione di Cristo, una sacra rappresentazione di origine medioevale, diretta dal regista Andrea Chiodi e prodotta dal TSV -Teatro Nazionale in collaborazione con il Centro Universitario.

Liturgia e arte

Tra i 120 spettatori presenti ad applaudire le giovani attrici e i giovani attori dello Stabile del Veneto c’era anche il vescovo di Padova, S. E. Mons. Claudio Cipolla, che martedì mattina aveva già incontrato gli allievi al Teatro Verdi ricordando lo stretto legame tra la liturgia e l’arte, che da sempre accompagna l’evoluzione della Chiesa.

Un successo

«Siamo contenti di aver messo in scena questa sacra rappresentazione che è stata accolta con calore e commozione dal pubblico – dichiara Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto –. Ringrazio il Vescovo e la Curia di Padova per la fiducia e la collaborazione. Rappresentare la passione di Cristo, in un momento fondamentale per la vita della comunità come la Quaresima, conferma lo spirito di servizio del Teatro nei confronti della Città».

Un'antica forma di teatro

Un’occasione, quella di questa sacra rappresentazione, di riscoprire un’antica forma di teatro che sta all’origine della nostra tradizione teatrale. Il testo, adattato dal regista Chiodi, è tratto infatti da una raccolta di fine ‘500 di riscritture di sacre rappresentazioni di origine medioevale. Questo genere di traduzioni in volgare, per lo più caratterizzate da inflessioni linguistiche del centro Italia con uno stile che si rifà a quello di Jacopone da Todi e raccolte in codici oggi custoditi presso le biblioteche vaticane, si inserisce nella tradizione di sacre rappresentazioni appartenenti ai centoni greci e latini dei primi secoli d.C., quali le opere di S. Gregorio di Nazianzio. Riscritture, generalmente tradotte in terzine di endecasillabi liberi, che venivano interpretate a scopo divulgativo per accompagnare le sacre rappresentazioni in periodi liturgici quali la Quaresima.

Il dialogo

La rappresentazione della Passione alla Chiesa di S. Maria dei Servi si inserisce in un più ampio progetto del Teatro Stabile del Veneto di apertura al dialogo tra religioni con l’obiettivo di incentivare la costruzione di nuove reti artistiche e culturali tra diverse realtà del territorio.

La passione di Cristo

Sacra rappresentazione di origine medioevale

A cura di Andrea Chiodi



-

con le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni: Alice Agnello, Isacco Bugatti, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli, Silvia Luise, Marcello Luigi Orsenigo, Magdalena Soldati, Leone Tarchiani, Arianna Verzeletti, Mattia Vodopivec

-

consulenza luci Roberto Raccagni

costumi Lauretta Salvagnin

aiuto regia Leonardo Tosini

-

produzione TSV – Teatro Nazionale

Accademia Teatrale Carlo Goldoni è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Foto articolo da comunicato stampa - Andrea Chiodi