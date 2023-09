"Show4Health - Lo spettacolo della salute": speaker di respiro internazionale da H-FARM

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Show4Health - Lo Spettacolo della Salute è in programma venerdì 29 settembre a partire dalle ore 10 presso H-FARM Campus di Roncade (TV).

L’intento è quello di creare un momento di dibattito di ispirazione e riflessione sul valore dell'esercizio fisico ai giorni nostri, in riferimento alla salute dell'individuo (tanto psico, quanto fisico) e all'interno di un contenitore ben più ampio legato al tema della sostenibilità nel sistema economico e sociale in cui viviamo.

La formula dell’evento, rigorosamente dal vivo sul palco dell'Auditorium THE HILL, sarà quella dell’alternanza di speech da 20’ ciascuno, dalle ore 10 alle ore 17, con pausa dei lavori per il pranzo tra le 13 e le 14.30. Sono previste più di 700 persone all'evento (al momento abbiamo iscritti 903 persone)

Saranno presenti molti speaker di respiro internazionale e per l’occasione sono stati coinvolti, tra gli altri, campioni dello sport, olimpionico e paraolimpionico, come Tania Cagnotto, Margherita Granbassi e Francesco Bettella, lo scrittore e blogger Gianluca Gotto, l'imprenditore padovano a capo di DMO Fabio Celeghin, il medico scritto Enzo Soresi (autore di "Mitocondrio Mon Amour"), la nutrizionista della nazionale azzurra under 21 Maria Luisa Cravana, condivideranno le loro esperienze sul palco di S4H.

A conferma del forte impulso sociale dell'evento, l’appuntamento del prossimo 29 settembre è patrocinato dalla Regione Veneto, dal Comune di Padova, dalla Provincia di Padova e Treviso, dal Comune di Roncade e dal Comune di Treviso ed è legato ad una iniziativa benefica di raccolta fondi in favore di Show Care per l’apertura di una struttura aperta e gratuita alla cittadinanza a Treviso (dopo aver fatto lo stesso a Padova) dedicata alla somministrazione di protocolli personalizzati d'esercizio fisico per chi è in cura nel decorso post operatorio tumorale o soffre di patologie croniche non trasmissibili.

