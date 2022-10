Una immersione nel mondo musicale del ‘700, un successo per la rassegna “Esplorazioni Tartiniane”

Le Esplorazioni Tartiniane, si on : “ notevole esempio di mediazione tra musica e pubblico”.

TARTINI2020 edizione 2022, la rassegna degli Amici della Musica di Padova , iniziata nello scorso aprile, si è brillantemente conclusa sabato 1 ottobre, con il doppio concerto dell’Ensemble Aurora.

I concerti

L’edizione 2022 si è svolta senza gli intoppi verificatesi nelle precedenti edizioni a causa della pandemia, e ha offerto alla città dieci Esplorazioni Tartiniane , concerti gratuiti nella Chiesa di Santa Caterina, che, custodendo le spoglie di Tartini, si configura come il luogo ”ideale” per la rassegna. I concerti sono stati affidati a giovani violiniste/i di talento e le loro esibizioni sono state accompagnate da “narrazioni”, tratte dai testi tartiniani. Specifici tour musicali attraverso i luoghi di Padova legati alla vita del compositore, curati dalle guide dell’ Associazione Tartini 2020 hanno preceduto ogni concerto. Tartini, nato sì a Pirano, ma padovano per adozione, è stato quindi non solo suonato, ma anche “visto”, “raccontato” e “studiato”. E del resto Tartini non fu solo un compositore, ma anche violinista, teorico e filosofo, autore di opere all’epoca già famose in Europa. Anche quest’anno l’edizione della rassegna si è aperta in occasione del convegno “Tartini 2022: biografia, filologia, trasmissione” organizzato dal Dipartimento di studi letterari e linguistici (UNIPD), in collaborazione con il quale è nato il progetto TARTINI2020.

Esplorazioni Tartiniane

Le Esplorazioni Tartiniane danno pieno risalto alla poliedricità di Tartini e ai suoi legami con Padova. Ai cittadini e ai visitatori si è offerta una una vera immersione nel mondo musicale del ‘700 e una non comune esperienza di fruizione del patrimonio culturale della città. Più di cinquecento persone hanno potuto godere di questa esperienza.

Amici della Musica di Padova

Gli Amici della Musica di Padova hanno dunque accolto con orgoglio il riconoscimento dato loro da REMA (Early Music in Europe), la rete associativa più importante d’Europa nell’ambito della musica antica. REMA ha infatti segnalato le Esplorazioni Tartiniane e contribuito alla loro conoscenza a livello europeo, attraverso la piattaforma Accord Majeur. Durante il convegno nazionale del 2022 Accord Majeur ha selezionato, insieme ad altre 23 iniziative in tutta Europa, le Promenades Tartiniennes padovane, definendole un “notevole esempio di mediazione tra musica e pubblico”.

Info web

