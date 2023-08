Alle ore 21 di venerdì 25 agosto la presentazione del romanzo "Vinca il migliore? Speriamo di no!" nella parrocchia di San Bartolomeo, in via Montà 208 a Padova, all'interno della sagra parrocchiale di Montà-San Bartolomeo che si svolge in quegli stessi giorni.



«Con Andrea Moretto, giornalista di Telenuovo, vi presenteremo il libro che, con la voce dei protagonisti, narra gli anni indimenticabili del Calcio Padova allenato dal Paròn Nereo Rocco. Con lui la società biancoscudata raggiunse in serie A risultati eccezionali non più (non ancora!) ripetuti e tutta Padova sognava. Una pagina di storia calcistica e cittadina da raccontare ai più giovani e da ricordare insieme ai meno giovani che dentro a quel sogno, c'erano», spiega l'autore, Guida Barbato, un volto molto noto visto che fa parte della redazione. di Rete Veneta.