ilmuseoacasavostra, tornano le visite guidate online dal museo dei Barcari di Battaglia Terme

Il Museo civico della navigazione fluviale di Battaglia terme, comunica che, a grande richiesta, ritornano gli appuntamenti della campagna promozionale #ilmuseoacasavostra!

Una visita guidata online

Visitatori individuali o gruppi potranno collegarsi alla visita guidata online, in diretta dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Sono previste speciali tariffe agevolate per scuole e gruppi. A richiesta delle famiglie, verrà inviato del materiale, a mezzo e-mail, pensato per i più piccoli. Parole d’ordine: fantasia e colore!

Una nuova esperienza

Il Museo invita tutti a partecipare ad una esperienza nuova, cogliendo l’opportunità che le tecnologie offrono, in questo momento di chiusura forzata dei musei, sostenendo economicamente così la cultura e il Museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme.

La guida

Sarà possibile partecipare attivamente alla visita guidata online dal Museo tramite la piattaforma digitale Zoom o Google Meet. La guida condurrà la diretta all’interno del percorso museale facendo vedere i reperti, raccontando le gesta dei barcari e rispondendo alle domande dei visitatori virtuali collegati. Non un semplice streaming, ma una vera e propria visita online interattiva, della durata di 30 minuti.

Costo e prenotazione

Il costo di euro 5 per collegamento sarà scontato, entro il 31 dicembre 2021, dal prezzo dei biglietti per la visita al Museo (euro 10 pax, euro 8 ridotto).

Come partecipare alla visita guidata online:

prenotare il giorno e l’orario via e-mail a info@museonavigazione.eu;

inviare via e-mail a info@museonavigazione.eu copia del bonifico unitamente al Nome e Cognome che sarà utilizzato per il collegamento, e un numero di cellulare per eventuali contatti e per la comunicazione del link di collegamento e dei codici di collegamento;

attivare, all'ora stabilita, dal PC o dal cellulare il collegamento al link inserendo il proprio Nome e Cognome e i codici ricevuti;

connettere audio e video della propria postazione. Sarete ammessi alla visita guidata online.

Per informazioni e prenotazioni: info@museonavigazione.eu.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Membro del Water Museum Of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

e del Water Museum Global Network (www.watermuseums.net/)

organismo sotto l'egida di Unesco-IHP (organization endorsed by)

1° Luogo del Cuore FAI 2018 per la provincia di Padova.

GDPR-PRIVACY

per comunicazioni e informazioni contattare: museo.navigazione@comune.battaglia-terme.pd.it