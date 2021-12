Incontro diritti umani in Argentina, Antonella Attili e Gustavo Claros alla libreria Laformadelibro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nunca mas…Mai più L'Argentina, la dittatura, le storie di chi ha vissuto quel periodo. Letture per i diritti umani.

Il 30 dicembre ore 17.30 alla libreria La Forma del Libro via del Carmine 6 Padova “Mai più… perché non dovrebbero più esserci nel mondo dittature e popoli oppressi. Non dovrebbero più esserci diritti negati e vite violate”.

In una libreria nel centro di Padova, una lettura condivisa di alcuni brani di Nunca mas, il rapporto della Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), nato per indagare su migliaia di casi di desaparecidos avvenuti durante la dittatura militare argentina. Nunca mas è basato su una grande quantità di testimonianze riguardanti sequestri, torture ed eliminazioni, nelle sue pagine sono state descritte pratiche attuate quotidianamente dalle autorità militari con il solo scopo di reprimere gli oppositori al regime, in completa violazione dei diritti umani e politici. In Argentina ancora si cercano i bambini rubati e dati in adozione a chi torturava e ammazzava i loro genitori e quella pagina di storia che tutti conoscono con il nome di desaparecidos è tra le pagine più brutte della storia contemporanea dell’America latina.

L’incontro è organizzato dalla Onlus Jardin de los Ninos che da anni opera in Argentina e che affonda le sue radici nella figura del suo fondatore Emilio Marchi, un desaparecidos arrivato in Italia per sfuggire alla dittatura e che con Jardin ha dedicao la vita agli altri. Durante l’incontro brani saranno letti dall’attrice Antonella Attili Ambasciatrice Terre des Hommes per i diritti umani dei bambini e saranno commentati dal giornalista italo-argentino Gustavo Claros.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Romina Gobbo.

Per informazioni 346 7356872 progetti@jardin.it