“Piazzola legge e incontra 2022” serata con Giorgia Miazzo alla biblioteca “Mantegna”

Continua la rassegna di libri e autori “Piazzola legge incontra”. Otto appuntamenti curati con Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta.

Le serate, iniziate nel 2016, dando voce e spazio ad autori locali, testimoni di un vissuto da valorizzare e conoscere, si sono aperte negli anni a temi, persone e riflessioni meritevoli di attenzione e spunto per dialoghi nella collettività.

Scopri il programma completo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le serate si svolgeranno nella biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta e avranno inizio alle 20.45 in adeguamento alle normative Covid-19.

Giorgia Miazzo, docente, giornalista, traduttrice e interprete, presenta “Storia e cultura delle Grandi Migrazioni”

– Le grandi migrazioni. Dal nord Italia al Brasile

– Veneti al de là del Mar. Fotografie e racconti d’Oltreoceano

– Brasile. Viaggiando verso Sud

Con l’intervento di Alice Bettin

Scarica la locandina della serata:

"Piazzola legge e incontra", scopri tutti gli appuntamenti

I contenuti si rivolgono alla storia delle Grandi Migrazioni Italo-Venete di fine Ottocento in partenza per le Americhe, la loro stabilizzazione e il decorso di quasi 150 anni che ci permette di studiarne oggi il lascito antropologico, sociologico e linguistico al fine di conoscerne i legami, la cristallizzazione culturale e il sentimento che ancora lega i migranti alla terra madre. Una parte è dedicata alle nuove mobilità, con riferimento agli impatti sulla società dal punto di vista culturale e identitario e alle opportunità degli EXPAT italiani.

Le grandi migrazioni. Dal nord Italia al Brasile.

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia

Le testimonianze e le storie di vita dei nostri emigranti sono oggi un patrimonio unico e inestimabile che unisce l’Italia e specialmente le regioni del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia con le Americhe. Le tradizioni, gli usi, i costumi, le musiche e la lingua, qui raccontati e rappresentati attraverso una preziosa raccolta fotografica, sono un legame vivo e profondo della nuova società italiana sviluppatasi oltreoceano in quasi 150 anni.

Veneti al de là del Mar. Fotografie e racconti d’Oltreoceano

I Veneti al de là del Mar – Fotografie e racconti d’Oltreoceano è la testimonianza viva e attuale dell’esistenza delle comunità italo-venete nel mondo, che possiamo osservare nei lineamenti, volti, sorrisi, espressioni e linguaggi. Le tradizioni, gli usi, i costumi, le musiche e soprattutto la lingua diventano il filo conduttore ideale tra le fasi di migrazione dei decenni 1870-1970 e le nuove

generazioni di discendenti. Allo stesso tempo, osservare le attuali dinamiche migratorie è l’occasione per riflettere sulle sfide che i nostri giovani e famiglie stanno nuovamente affrontando con partenze senza proclami e alla ricerca di un presente diverso. Una diaspora silenziosa, seppur più facile e agiata, che mette alla prova famiglie, territorio e società.

Brasile – Viaggiando verso Sud.

La prima guida di viaggio alla scoperta di un Brasile tutto italiano.

Brasile – Viaggiando verso Sud è la prima guida di viaggio alla scoperta di un Brasile tutto italiano. Il concetto del Grand Tour richiama il desiderio di conoscenza di chi tra il 1700 e il 1800 dall’odierna Inghilterra e poi da tutta Europa si metteva in cammino verso la Francia, l’Italia e la Grecia alla ricerca delle origini profonde della cultura e dell’identità del Vecchio Mondo. Con la stessa passione e attesa, il Grand Tour do Sul è un viaggio alla scoperta delle Americhe, accompagnati da questa guida turistica inedita per esplorare un Brasile alternativo e straordinariamente italiano ed europeo. Le Vie del Grand Tour do Sul ci conducono attraverso 6 itinerari sorprendenti e in un territorio grande quasi come l’Europa tra gli Stati di San Paolo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Dettagli

Le serate della rassegna, curata da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta, si terranno in biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna”, Piazza IV novembre – Piazzola sul Brenta (PD).

Info web

https://www.fondazioneghirardi.org/event/piazzola_legge_e_incontra_2022_giorgia_miazzo/

https://www.fondazioneghirardi.org/piazzolaleggeeincontra/

Locandina articolo da https://www.fondazioneghirardi.org/event/piazzola_legge_e_incontra_2022_giorgia_miazzo/