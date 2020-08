Musica in centro, iniziative sui colli e sagre: il fine settimana di Ferragosto a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Quest’anno il Ferragosto a Padova viene festeggiato, senza i tradizionali fuochi in Prato della Valle, con la musica e l’intrattenimento di Radio Company in sette luoghi simbolo della città: piazza Garibaldi, piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza dei Frutti, piazza Cavour, piazza delle Erbe e via Roma. Dalle 22 di venerdì 14 agosto e dalle 10 di sabato 15 qui trovate tutte le specifiche.

A Padova sarà un Ferragosto all’insegna della cultura, con aperte le sedi del sistema museale civico (Cappella degli Scrovegni, Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Loggia e Odeo Cornaro, Oratorio di San Michele, Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea presso lo Stabilimento Pedrocchi, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca) e tre mostre visitabili anche sabato 15 e domenica 16 agosto. Qui i dettagli.

L’appuntamento è venerdì 14 e sabato 15 agosto dalle 19 all’anfiteatro del Venda, circondati dai vigneti di Ca’ Lustra. Fra una degustazione e l’altra potrete sdraiarvi sui prati dell’Anfiteatro per osservare le stelle accompagnati dalla musica dal vivo di Matteo Gobbato e Alberto Ziliotto sabato 14 e del Duo acustico Lola & Mr. Be domenica 15 agosto. Ingresso 15 euro a persona e per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Qui i dettagli.

Numerose le attività e gli eventi in programma in questo agosto nei colli Euganei. Il fil rouge resta l’arte e il gusto. Vediamole nel dettaglio: “ Il giardino a fumetti” al giardino storico di Valsanzibio. Dalle 16.30 alle 18 (qui i dettagli); “Notte di Ferragosto” al Parco Frassanelle di Rovolon. Cena e musica sotto le stelle (qui i dettagli); “Brunch di Ferragosto” a Fai-Villa dei Vescovi. Brunch accompagnato dai vini dell’enoteca Strada del vino Colli Euganei. Per prenotare: enoteca@ gustarevilladeivescovi.com (qui i dettagli) e, infine, il 15 e 16 agosto ”Festa dell’acqua” al Parco Frassanelle. Giochi, laboratori, bagni di gong, attività per grandi e bambini. Street food gormet con prodotti a km zero (qui i dettagli).

La simpatia, l’audacia, i tacchi mozzafiato e i glitter a profusione daranno il via alla serata di venerdì 14 agosto. Il palco centrale del festival ospiterà infatti il “Friday Drag show”, spettacolo drag che vedrà protagoniste le star del Pride Village. Ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21. Sabato 15 agosto protagonista colei che durante il lockdown ha fatto ballare l’Italia intera con i suoi sfrenati dj set in diretta su Instagram. Ora che non è più confinata ”In The House”, il Pride Village avrà il piacere di ospitarla, per un live e un dj set sul proprio palco. Di chi parliamo? Ma di Jo Squillo. Ingresso gratuito dalle 19 alle 21, 10 euro dalle 21. Qui tutti i dettagli.