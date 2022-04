Il 25 aprile contro la guerra di Tutta nostra la città e Rifondazione Comunista

Per "Tutta Nostra la Città" e "Solidarietà Ambiente Lavoro" la festa della Liberazione è una giornata di memoria ma anche di lotta, dove il dialogo con la storia aiuta a orientare l’agire nel presente. Per questo, per celebrare il 25 aprile e la Resistenza, le due liste, in coalizione a sostegno del candidato sindaco Luca Lendaro, hanno organizzato e parteciperanno a diverse iniziative. “Le celebrazioni istituzionali non bastano: invitiamo tutta la cittadinanza ad un’intera giornata di eventi.

Anpi

Per le due liste la giornata inizierà alle 9.30 in Piazza Caduti della Resistenza con la partecipazione alla commemorazione organizzata dall’Anpi di Padova: «Il nostro 25 aprile sarà risolutamente contro la guerra e a fianco dell'Anpi - spiega il candidato sindaco, Luca Lendaro - che in queste settimane sta subendo un attacco strumentale da parte di forze politiche, stampa e esponenti del mondo della cultura proprio per le posizioni pacifiste pubblicamente espresse». La giornata proseguirà con i seguenti appuntamenti: alle 10 dalla Casa del Popolo Berta (Largo Debussy) partirà una biciclettata a cura di Catai e Tnc che attraverserà Padova soffermandosi nei luoghi cittadini della Resistenza. Alle 13.30 la biciclettata si concluderà al Parco Europa presso la targa delle ex officine Stanga dove ci saranno ulteriori letture, interventi di realtà politiche, un concerto di canti partigiani e femministi e uno spettacolo della Murga. Dalle 16.30 alle 22, infine, in Piazza della Frutta avrà luogo la “Festa della liberazione” organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista.