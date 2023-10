Nuova Strada Regionale 10, “Padana Inferiore”: Veneto Strade avvia la procedura di gara

Dopo anni di discussioni e polemiche si è finalmente arrivati a un punto decisivo per la realizzazione della Padana Inferiore, un'opera attesa da tempo. Veneto Strade ha avviato la procedura di gara di appalto per l’affidamento della progettazione e l’esecuzione del 1° lotto della nuova S.R. 10 “Padana Inferiore”. Si tratta del proseguimento di un’opera stradale che dà continuità al tratto di variante alla SR 10 già realizzato, tra Monselice e Carceri, in Provincia di Padova. «La Padana Inferiore ha carichi di traffici molto importanti e quindi come società lavoriamo a soluzioni che siano in grado di assorbire la movimentazione dei mezzi spesso pesanti – commenta Giuseppe Franco Direttore Generale di Veneto Strade – questi nuovi stralci sono strategici anche per le imprese che operano nel territorio».

Complessivamente l’intervento prevede la realizzazione di circa 6,5 chilometri di strada extraurbana secondaria divisi in due stralci. I lavori del primo partiranno all’inizio del 2024 e dureranno 470 giorni per un importo di 89,7 milioni di euro. Il cantiere riguarderà il comune di Borgo Veneto (PD) e quello di Ponso (PD); il secondo da Ponso a Carceri per un valore di 73,5 milioni verrà avviato successivamente. Queste opere fanno parte di un quadro programmatico più ampio, gli obiettivi della nuova infrastruttura sono due: il primo è collegarla in corrispondenza del casello di Santa Margherita d’Adige alla A31-Valdastico, per facilitare il collegamento diretto anche con l’autostrada A13 - Bologna Padova, mettendo in relazione parte del sistema autostradale in quell’area. Il secondo è alleggerire la pressione di traffico sui centri abitati e migliorare la funzionalità generale della rete stradale in un territorio molto urbanizzato. Come detto, sarà una strada extraurbana a doppio senso di marcia con due corsie da 3,75 metri e banchine laterali pavimentate da 1,50 metri.